  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 21 أغسطس 2023

سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 21 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 21 آب / أغسطس 2023 - 08:28
سعر الذهب اليوم في العراق
سعر الذهب اليوم في العراق

شهد سعر الذهب اليوم في العراق، الاثنين 21 أغسطس، ارتفاعاً جديداً في مستهل جلسات التداول بالرغم مع انخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,888.36 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

اقرأ ايضاًسعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 21 أغسطس 2023.. بدون مصنعيةسعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 21 أغسطس 2023.. بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 79,392.32 دينار عراقي، ما يُعادل 60.71 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق عند 72,776.30 دينار عراقي، ما يُعادل 55.65 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 69,468.28 دينار عراقي، ما يُعادل 53.12 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 59,544.24 دينار عراقي، ما يُعادل 45.53 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 46,312.19 دينار عراقي، بما يُعادل 35.42 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,469,379.16 دينار عراقي، بما يُعادل 1,888.36 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 21 أغسطس في العراق عند 79,392,324.34 دينار عراقي، بما يُعادل 60,712.14 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 555,746.27 دينار عراقي، أي ما يُعادل 424.96 دولار.

كلمات دالة:سعر الذهب اليوم في العراقسعر الذهب في العراقأسعار الذهب اليوم في العراق

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن