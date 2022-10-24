سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 24 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 24 أكتوبر، انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1653.90 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 76869.31 دينار عراقي، ما يُعادل 53.18 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 24 أكتوبر في العراق عند 70463.54 دينار عراقي، ما يُعادل 48.75 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في العراق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67260.65 دينار عراقي، ما يُعادل 46.53 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 57651.98 دينار عراقي، ما يُعادل 39.89 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 44840.43 دينار عراقي، بما يُعادل 31.02 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2390635.60 دينار عراقي، بما يُعادل 1653.90 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 24 أكتوبر في العراق عند 76979775 دينار عراقي، بما يُعادل 53341 دولار.