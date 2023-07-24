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سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 24 يوليو 2023

تاريخ النشر: 24 تمّوز / يوليو 2023 - 06:36
سعر الذهب اليوم في العراق
سعر الذهب اليوم في العراق

شهد سعر الذهب اليوم في العراق، الاثنين 24 يوليو، انخفاضاً طفيفاً في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,960.61 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,603.82 دينار عراقي، ما يُعادل 63.04 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 24 يوليو، في العراق عند 75,720.17 دينار عراقي، ما يُعادل 57.78 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,278.35 دينار عراقي، ما يُعادل 55.16 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 61,952.87 دينار عراقي، ما يُعادل 47.28 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,185.56 دينار عراقي، بما يُعادل 36.77 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,569,268.01 دينار عراقي، بما يُعادل 1,960.61 دولار.

 

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 24 يوليو في العراق عند 82,603,823.04 دينار عراقي، بما يُعادل 63,035.03 دولار.

 

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 578,226.76 دينار عراقي، أي ما يُعادل 441.28 دولار.

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