سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 28 نوفمبر 2022

استقر سعر الذهب اليوم في العراق، الاثنين 28 نوفمبر، مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع الإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,751.02 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,501.48 دينار عراقي، ما يُعادل 56.30 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 28 نوفمبر في العراق عند 75,626.36 دينار عراقي، ما يُعادل 51.61 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,188.80 دينار عراقي، ما يُعادل 49.26 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 61,876.11 دينار عراقي، ما يُعادل 42.22 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,125.86 دينار عراقي، بما يُعادل 32.84 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الاثنين في العراق

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,250.74 دينار عراقي، ما يُعادل 28.15 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,566,084.84 دينار عراقي، بما يُعادل 1,751.02 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 28 نوفمبر في العراق عند 82,501,481.83 دينار عراقي، بما يُعادل 56,296.56 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

وصل سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 577,510.37 دينار عراقي، أي ما يُعادل 394.08 دولار.