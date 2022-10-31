سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 31 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 31 أكتوبر، انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1642.04 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 77054.79 دينار عراقي، ما يُعادل 52.80 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 31 أكتوبر في العراق عند 70633.56 دينار عراقي، ما يُعادل 48.40 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67422.94 دينار عراقي، ما يُعادل 46.20 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 57791.09 دينار عراقي، ما يُعادل 39.60 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 44948.63 دينار عراقي، بما يُعادل 30.80 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2396403.94 دينار عراقي، بما يُعادل 1642.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 31 أكتوبر في العراق عند 77304887 دينار عراقي، بما يُعادل 52949 دولار.