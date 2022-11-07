سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 7 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 7 نوفمبر، ارتفاع نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1675.04 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 77551.75 دينار عراقي، ما يُعادل 53.86 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 7 نوفمبر في العراق عند 71089.10 دينار عراقي، ما يُعادل 49.37 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في العراق

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67857.78 دينار عراقي، ما يُعادل 47.13 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 58163.81 دينار عراقي، ما يُعادل 40.39 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45238.52 دينار عراقي، بما يُعادل 31.42 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2411859.30 دينار عراقي، بما يُعادل 1675.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 7 نوفمبر في العراق عند 77540787 دينار عراقي، بما يُعادل 54138 دولار.