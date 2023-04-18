سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 18-4-2023

سجل سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 18 أبريل ارتفاع طفيف مع بداية جلسات التداول تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,998.97 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 84,608.14 دينار عراقي، ما يُعادل 64.27 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 18 أبريل في العراق عند 77,557.46 دينار عراقي، ما يُعادل 58.91 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 74,032.12 دينار عراقي، ما يُعادل 56.23 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 63,456.10 دينار عراقي، ما يُعادل 48.20 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 49,354.75 دينار عراقي، بما يُعادل 37.49 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 42,304.07 دينار عراقي، ما يُعادل 32.13 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,631,609.16 دينار عراقي، بما يُعادل 1,998.97 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 18 أبريل في العراق عند 84,608,136.06 دينار عراقي، بما يُعادل 64,268.33 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 592,256.95 دينار عراقي، أي ما يُعادل 449.84 دولار.