سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 21 مارس 2023

سجل سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 21 مارس، انخفاض نسبي في مستهل جلسات التداول تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,973.00 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 92,497.25 دينار عراقي، ما يُعادل 63.43 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 21 مارس في العراق عند 84,789.15 دينار عراقي، ما يُعادل 58.15 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 80,935.10 دينار عراقي، ما يُعادل 55.50 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 69,372.94 دينار عراقي، ما يُعادل 47.58 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 53,956.73 دينار عراقي، بما يُعادل 37.00 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 46,248.63 دينار عراقي، ما يُعادل 31.72 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,876,988.33 دينار عراقي، بما يُعادل 1,973.00 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس في العراق عند 92,497,253.69 دينار عراقي، بما يُعادل 63,433.38 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 647,480.78 دينار عراقي، أي ما يُعادل 444.0 دولار.