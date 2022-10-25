سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 25 أكتوبر، انخفاض نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع هبوط المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1650.27 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 76890.56 دينار عراقي، ما يُعادل 53.06 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر في العراق عند 70483.01 دينار عراقي، ما يُعادل 48.64 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67279.24 دينار عراقي، ما يُعادل 46.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 57667.92 دينار عراقي، ما يُعادل 39.80 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 44852.83 دينار عراقي، بما يُعادل 30.95 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2391296.46 دينار عراقي، بما يُعادل 1650.27 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر في العراق عند 77478585 دينار عراقي، بما يُعادل 53068 دولار.