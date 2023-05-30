سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 30 مايو 2023

شهد سعر الذهب اليوم في العراق، الثلاثاء 30 مايو، انخفاض مؤقت في مستهل جلسات التداول بالتناسب مع تراجع الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,935.78 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 81,476.03 دينار عراقي، ما يُعادل 62.24 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 30 مايو، في العراق عند 74,686.36 دينار عراقي، ما يُعادل 57.05 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 71,291.52 دينار عراقي، ما يُعادل 54.46 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 61,107.02 دينار عراقي، ما يُعادل 46.68 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,527.68 دينار عراقي، بما يُعادل 36.30 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,534,189.55 دينار عراقي، بما يُعادل 1,935.78 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو في العراق عند 81,476,025.21 دينار عراقي، بما يُعادل 62,236.73 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 570,332.18 دينار عراقي، أي ما يُعادل 435.68 دولار.