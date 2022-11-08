سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 8 نوفمبر، انخفاض طفيف مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1669.45 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 78087.81 دينار عراقي، ما يُعادل 53.68 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في العراق عند 71580.49 دينار عراقي، ما يُعادل 49.21 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 68326.83 دينار عراقي، ما يُعادل 46.97 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 58565.86 دينار عراقي، ما يُعادل 40.26 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45551.22 دينار عراقي، بما يُعادل 31.31 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2428530.88 دينار عراقي، بما يُعادل 1669.45 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر في العراق عند 78647524 دينار عراقي، بما يُعادل 53868 دولار.