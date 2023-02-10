سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 10 فبراير 2023

سجل سعر الذهب اليوم في العراق، الجمعة 10 فبراير، انخفاضاً طفيفاً مع بداية جلسات التداول تناسباً مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,858.65 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 87,453.58 دينار عراقي، ما يُعادل 59.76 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 10 فبراير في العراق عند 80,165.78 دينار عراقي، ما يُعادل 54.78 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 76,521.88 دينار عراقي، ما يُعادل 52.29 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 65,590.18 دينار عراقي، ما يُعادل 44.82 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 51,014.59 دينار عراقي، بما يُعادل 34.86 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 43,726.79 دينار عراقي، ما يُعادل 29.88 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,720,112.28 دينار عراقي، بما يُعادل 1,858.65 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير في العراق عند 87,453,575.32 دينار عراقي، بما يُعادل 59,756.94 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في العراق عند 612,175.03 دينار عراقي، أي ما يُعادل 418.32 دولار.