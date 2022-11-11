سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 11 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 11 نوفمبر، مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1751.31 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 80375.15 دينار عراقي، ما يُعادل 56.31 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 11 نوفمبر في العراق عند 73677.22 دينار عراقي، ما يُعادل 51.62 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 70328.26 دينار عراقي، ما يُعادل 49.27 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 60281.36 دينار عراقي، ما يُعادل 42.23 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 468885.51 دينار عراقي، بما يُعادل 32.85 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 40187.58 دينار عراقي، ما يُعادل 28.16 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2499667.25 دينار عراقي، بما يُعادل 1751.31 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 10 نوفمبر في العراق عند 82487653 دينار عراقي، بما يُعادل 56498 دولار.