سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 14 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 14 أكتوبر، ارتفاع طفيف في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1668.64 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 77961.49 دينار عراقي، ما يُعادل 53.65 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 14 أكتوبر في العراق عند 71464.70 دينار عراقي، ما يُعادل 49.18 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 68216.31 دينار عراقي، ما يُعادل 46.95 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 58471.12 دينار عراقي، ما يُعادل 40.24 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45477.54 دينار عراقي، بما يُعادل 31.30 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2424602.45 دينار عراقي، بما يُعادل 1668.64 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 14 أكتوبر في العراق عند 78322248 دينار عراقي، بما يُعادل 53627 دولار.