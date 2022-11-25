سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 25 نوفمبر 2022

استهل سعر الذهب اليوم في العراق، الجمعة 25 نوفمبر، نشاط مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع صعود مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,754.96 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,312.40 دينار عراقي، ما يُعادل 56.42 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 25 نوفمبر في العراق عند 75,453.03 دينار عراقي، ما يُعادل 51.72 دولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,023.35 دينار عراقي، ما يُعادل 49.37 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 61,734.30 دينار عراقي، ما يُعادل 42.32 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,015.57 دينار عراقي، بما يُعادل 32.91 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,156.20 دينار عراقي، ما يُعادل 28.21 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,560,203.66 دينار عراقي، بما يُعادل 1,754.96 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 25 نوفمبر في العراق عند 82,312,397.64 دينار عراقي، بما يُعادل 56,423.23 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في العراق عند 576,186.78 دينار عراقي، أي ما يُعادل 394.96 دولار.