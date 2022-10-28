سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 28 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 28 أكتوبر، ارتفاع نسبي مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع تحرك سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1666.67 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 78754.02 دينار عراقي، ما يُعادل 53.59 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 28 أكتوبر في العراق عند 72191.18 دينار عراقي، ما يُعادل 49.12 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 68909.77 دينار عراقي، ما يُعادل 46.89 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 59065.51 دينار عراقي، ما يُعادل 40.19 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45939.84 دينار عراقي، بما يُعادل 31.26 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2449250.00 دينار عراقي، بما يُعادل 1666.67 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر في العراق عند 78163987 دينار عراقي، بما يُعادل 53537 دولار.