سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 4 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الجمعة 4 نوفمبر، ارتفاع طفيف مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1647.45 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 77116.92 دينار عراقي، ما يُعادل 52.97 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة 4 نوفمبر في العراق عند 70690.51 دينار عراقي، ما يُعادل 48.56 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في العراق

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67477.30 دينار عراقي، ما يُعادل 46.53 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في العراق عند 57837.69 دينار عراقي، ما يُعادل 39.73 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 44974.87 دينار عراقي، بما يُعادل 30.90 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في العراق

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2398336.08 دينار عراقي، بما يُعادل 1647.45 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 4 نوفمبر في العراق عند 76600707 دينار عراقي، بما يُعادل 52466 دولار.