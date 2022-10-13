سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 13 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 13 أكتوبر، ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع ارتفاع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1670.15 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 78395.37 دينار عراقي، ما يُعادل 53.70 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 13 أكتوبر في العراق عند 71862.42 دينار عراقي، ما يُعادل 49.23 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 68595.95 دينار عراقي، ما يُعادل 46.99 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 58796.53 دينار عراقي، ما يُعادل 40.28 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 45730.63 دينار عراقي، بما يُعادل 31.33 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2438096.03 دينار عراقي، بما يُعادل 1670.15 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 13 أكتوبر في العراق عند 78627497 دينار عراقي، بما يُعادل 53836 دولار.