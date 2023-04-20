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سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 20 أبريل 2023

تاريخ النشر: 20 نيسان / أبريل 2023 - 07:03
سعر الذهب اليوم في العراق
سعر الذهب في العراق اليوم

سجلت اسعار الذهب في العراق اليوم الخميس 20 أبريل ارتفاع نسبي مع بداية جلسات التداول تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,996.98 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 84,495.02 دينار عراقي، ما يُعادل 64.20 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 20 أبريل في العراق عند 77,453.77 دينار عراقي، ما يُعادل 58.85 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 73,933.15 دينار عراقي، ما يُعادل 56.18 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 63,371.27 دينار عراقي، ما يُعادل 48.15 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 49,288.76 دينار عراقي، بما يُعادل 37.45 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 42,247.51 دينار عراقي، ما يُعادل 32.10 دولار.

 

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,628,090.96 دينار عراقي، بما يُعادل 1,996.98 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 20 أبريل في العراق عند 84,495,023.39 دينار عراقي، بما يُعادل 64,204.35 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في العراق عند 591,465.16 دينار عراقي، أي ما يُعادل 449.44 دولار.

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