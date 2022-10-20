سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 20 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 20 أكتوبر، ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1633 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 76807 دينار عراقي، ما يُعادل 52.52 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 20 أكتوبر في العراق عند 70407 دينار عراقي، ما يُعادل 84.14 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في العراق

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 67208 دينار عراقي، ما يُعادل 45.96 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 57606 دينار عراقي، ما يُعادل 39.39 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 44805 دينار عراقي، بما يُعادل 30.64 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2388711 دينار عراقي، بما يُعادل 1633 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر في العراق عند 76807430 دينار عراقي، بما يُعادل 52521 دولار.