سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 9 مارس 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق، الخميس 9 مارس استقراراً مع بداية جلسات التداول تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,814.51 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 85,106.96 دينار عراقي، ما يُعادل 58.34 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 9 مارس في العراق عند 78,014.71 دينار عراقي، ما يُعادل 53.48 دولار.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 74,468.59 دينار عراقي، ما يُعادل 51.05 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 63,830.22 دينار عراقي، ما يُعادل 43.75 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 49,645.73 دينار عراقي، بما يُعادل 34.03 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 42,553.48 دينار عراقي، ما يُعادل 29.17 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,647,142.35 دينار عراقي، بما يُعادل 1,814.51 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 9 مارس في العراق عند 85,106,960.63 دينار عراقي، بما يُعادل 58,337.81 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في العراق عند 595,748.72 دينار عراقي، أي ما يُعادل 408.4 دولار.