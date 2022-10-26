سعر الذهب اليوم في الكويت الأربعاء 26 أكتوبر 2022

صعد سعر الذهب اليوم في الكويت، الأربعاء 26 أكتوبر ليسج ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات الصباحية، تناسباً مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1655.96 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) لجميع أعيرة الذهب.

سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت عند 16.50 دينار كويتي، بما يُعادل 53.25 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الكويت

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت عند 15.12 دينار كويتي، وهو ما يُعادل 48.81 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 26 أكتوبر عند 14.44 دينار كويتي، بما يُعادل 46.59 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الكويت

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت عند 12.37 دينار كويتي، وهو ما يُعادل 39.93 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 14

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الكويت عند 9.62 دينار كويتي، بما يُعادل 31.06 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في الكويت

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر عن 513.09 دينار كويتي، بما يُعادل 1655.96 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت

بلغ سعر سبيكة الذهب حجم 1 كيلو اليوم الأربعاء في الكويت عند 16474 دينار كويتي، بما يُعادل 53180 دولار.