سعر الذهب اليوم في الكويت الاثنين 24 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الكويت، الاثنين 24 أكتوبر انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، بالتناسب مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية حيث سجل 1653.90 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي (KWD) لجميع أعيرة الذهب.

سعر الذهب اليوم في الكويت عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت عند 16.49 دينار كويتي، بما يُعادل 53.18 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الكويت

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في الكويت عند 15.12 دينار كويتي، وهو ما يُعادل 48.75 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 24 أكتوبر عند 14.43 دينار كويتي، بما يُعادل 46.53 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الكويت

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت عند 12.37 دينار كويتي، وهو ما يُعادل 39.89 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الكويت عند 9.62 دينار كويتي، بما يُعادل 31.02 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الكويت

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 24 أكتوبر عن 512.86 دينار كويتي، بما يُعادل 1653.90 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الكويت

وصل سعر سبيكة الذهب حجم 1 كيلو اليوم الاثنين في الكويت عند 16540 دينار كويتي، بما يُعادل 53341 دولار.