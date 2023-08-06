شهد سعر الذهب اليوم في دبي، الأحد 6 أغسطس 2023، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تباين مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,943.08 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 229.46 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 62.47 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 210.34 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 57.27 دولار.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 21

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأحد 6 أغسطس عند 200.78 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54.66 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 172.10 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 46.85 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 133.85 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 36.44 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الأحد 6 أغسطس عند 7,137.01 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,943.08 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأحد عند 229,460.03 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 62,471.43 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,606.22 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 437.28 دولار.