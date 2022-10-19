شهد سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 19 أكتوبر 2022 انخفاض نسبي مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1649.29 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 194.79 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.03 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 178.55 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.61 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الأربعاء 19 أكتوبر عند 170.44 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.40 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 146.09 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.77 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 113.63 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.94 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر: 6057.86 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1649.29 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في دبي عند 1630.43 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 444.26 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 19 أكتوبر: 195458.05 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53258.33 دولار.