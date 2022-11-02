شهد سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 2 نوفمبر 2022 ارتفاع مؤقت مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتية متأثراً بسعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1652.89 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 195.21 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.15 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 178.95 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.72 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الأربعاء 2 نوفمبر عند 170.81 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.50 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 146.41 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.86 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 113.87 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.00 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الأربعاء 2 نوفمبر : 6071.12 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1652.89 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر : 194769 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53026 دولار.