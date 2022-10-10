شهد سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 10 أكتوبر 2022، انخفاض طفيف مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم، تناسباً مع تراجع الذهب في البورصة العالمية ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 199.29 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.30 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 182.68 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.78 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الاثنين 10 أكتوبر عند 174.38 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 47.51 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 149.47 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.73 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وجاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 116.25 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.68 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 10 أكتوبر: 6203.51 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1688.90 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في دبي عند 1402 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 381.75 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 10 أكتوبر: 200686.11 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54682.86 دولار.