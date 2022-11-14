سجل سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 14 نوفمبر 2022، استقرار نسبي في الساعات الأولى من التعاملات بالسوق المحلية، عقب الانخفاض المتتالي لسعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1761.50 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب المستعمل اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 208.02 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.63 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 190.69 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.91 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الاثنين 14 نوفمبر عند 182.02 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.55 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 156.02 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.48 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 121.35 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.04 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 104.01 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.32 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الاثنين 14 نوفمبر : 6470.18 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1761.50 دولار.

اسعار كيلو الذهب اليوم في دبي

وصل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 14 نوفمبر : 208020.69 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56633.50 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في دبي

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1456.15 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 396.4 دولار.