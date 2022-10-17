شهد سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 17 أكتوبر 2022 ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، تناسباً مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1649.57 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 194.82 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.04 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 178.59 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.62 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الاثنين 17 أكتوبر عند 170.47 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.41 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 146.12 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.78 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 113.65 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.94 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 17 أكتوبر: 6059.02 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1649.57 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الاثنين في دبي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في دبي عند 1361 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 370.56 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 17 أكتوبر: 194434 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52936 دولار.