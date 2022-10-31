سجل سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 31 أكتوبر 2022 انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق الإماراتية بالتناسب مع انخفاض سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1642.04 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 193.93 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.80 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 177.77 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.40 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الاثنين 31 أكتوبر عند 169.96 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.20 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 145.45 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.60 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 113.13 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.80 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في دبي

بلغ سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الاثنين 31 أكتوبر: 6031.36 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1642.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 31 أكتوبر: 194481 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52949 دولار.