شهد سعر الذهب اليوم في دبي الاثنين 7 نوفمبر 2022 ارتفاع طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتية تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1675.04 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 197.83 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.86 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في دبي

شهد سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 181.34 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.37 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الاثنين 7 نوفمبر عند 173.10 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 47.13 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 148.37 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.39 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 115.40 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.42 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في دبي

بلغ سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الاثنين 7 نوفمبر : 6152.38 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1675.04 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 7 نوفمبر : 198848 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54138 دولار.