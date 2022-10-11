انخفض سعر الذهب اليوم في دبي الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، انخفاض نسبي مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، تناسباً مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1663.48 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 196.46 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.49 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 180.09 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.03 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الثلاثاء 11 أكتوبر عند 171.90 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.80 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 147.35 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.12 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 114.60 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.20 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

وصل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر: 6109.97 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1663.48 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في دبي عند 1380 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 375.83 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر: 197202 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53688 دولار.