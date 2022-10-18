شهد سعر الذهب اليوم في دبي الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، تناسباً مع ارتفاع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1652.56 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 195.17 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.14 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 178.91 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.71 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الثلاثاء 18 أكتوبر عند 170.77 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.49 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 146.38 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.85 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 113.85 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.00 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

بلغ سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر: 6069.82 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1652.56 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في دبي عند 1365 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 371.46 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر: 194997 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53090 دولار.