سجل سعر الذهب اليوم في دبي الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 انخفاض نسبي في بداية التعاملات الصباحية لدى السوق الإماراتية بالتناسب مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1650.27 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 194.90 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.06 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 178.66 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.64 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات الثلاثاء 25 أكتوبر عند 170.54 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.43 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 146.18 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.80 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 113.69 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.95 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر: 6061.44 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1650.27 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في دبي عند 1364 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 371.48 دولار.

سعر كيلو الذهب في دبي

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر: 194922 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53068 دولار.