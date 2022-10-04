سجل سعر الذهب اليوم في دبي الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم، ونستعرض من خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في دبي

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 200.95 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.71 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 184.20 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 50.15 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 في دبي اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر عند 175.83 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 47.87 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 150.71 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 41.03 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 14 إلى حوالى 117.22 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.91 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات

جاء سعر أوقية الذهب في دبي اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر: 6249 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1701 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم في دبي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في دبي عند 1407 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 382.96 دولار.

اسعار كيلو الذهب في دبي

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر: 200946 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54707 دولار