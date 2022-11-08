شهد سعر الذهب اليوم في دبي الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 انخفاض طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتية تناسباً مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1669.45 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 197.17 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.68 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 180.74 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.21 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الثلاثاء 8 نوفمبر عند 172.53 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.97 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 147.88 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.26 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 115.02 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.31 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر : 6132.05 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1669.45 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر : 197863 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53868 دولار.