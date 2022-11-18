شهد سعر الذهب اليوم في دبي الجمعة 18 نوفمبر 2022، استقراراً مع بداية تعاملات اليوم تناسباً مع هدوء مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,763.93 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب المستعمل اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 208.31 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.71 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 190.95 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.99 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الجمعة 18 نوفمبر عند 182.27 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.62 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 156.23 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.53 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 121.51 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.08 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 104.15 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.36 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الجمعة 18 نوفمبر : 6,479.10 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,763.93 دولار.

اسعار كيلو الذهب اليوم في دبي

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 18 نوفمبر : 208,307.75 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,711.62 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في دبي

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1,458.18 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 396.96 دولار.