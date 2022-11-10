شهد سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 10 نوفمبر 2022 استقرار نسبي مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتية تناسباً مع انخفاض سعر الذهب في البورصة العالمية نهاية معاملات الأربعاء، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1709.40 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 201.86 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.96 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 185.04 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 50.38 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الخميس 10 نوفمبر عند 176.63 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 48.09 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 151.39 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 41.22 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وجاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 117.75 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.06 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

بينما سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 100.93 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 27.48 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الخميس 10 نوفمبر : 6277.78 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1709.40 دولار.

اسعار كيلو الذهب اليوم في دبي

وصل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 10 نوفمبر : 183027 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54855 دولار.