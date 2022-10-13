شهد سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 13 أكتوبر 2022، ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، تناسباً مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1670.15 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، مع بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم الخميس في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 197.25 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.70 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 180.81 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.23 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في دبي

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الخميس 13 أكتوبر عند 172.59 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.99 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 147.94 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.28 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وجاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 115.06 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.33 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الخميس 13 أكتوبر: 6134.46 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1670.15 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الخميس في دبي

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في دبي عند 1384 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 376.86 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 13 أكتوبر: 197738 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53836 دولار.