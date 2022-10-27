شهد سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 27 أكتوبر 2022 ارتفاع طفيف مع بداية التعاملات الصباحية لدى السوق الإماراتية بالتناسب مع صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1664.64 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 196.60 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.53 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 180.22 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 49.06 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في دبي

صعد سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الخميس 27 أكتوبر عند 172.02 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.83 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 147.45 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 40.14 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 114.68 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.22 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الخميس 27 أكتوبر: 6114.23 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1664.64 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الخميس في دبي

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في دبي عند 1378 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 375.24 دولار.

سعر كيلو الذهب في دبي

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 26 أكتوبر: 196895 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 53605 دولار.