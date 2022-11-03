سجل سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 3 نوفمبر 2022 انخفاض طفيف مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتية تناسباً مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1636.66 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 193.30 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.63 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 177.19 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 48.24 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الخميس 3 نوفمبر عند 169.14 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 46.05 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 144.98 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.47 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 112.76 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 31.70 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في دبي

بلغ سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الخميس 3 نوفمبر : 6011.64 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1636.66 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 3 نوفمبر : 193245 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52611 دولار.