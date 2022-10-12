سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 12 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 12 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق السورية، تناسباً مع صعود الذهب في البورصة العالمية عند 1665.42 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 134547.00 ليرة، بما يُعادل (53.55 دولار).

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 123334.75 ليرة، ما يُعادل (49.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 117728.62 ليرة للبيع، مقابل 46.86 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 100910.25 ليرة، بما يُعادل مقابل (40.16 دولار)

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في سوريا

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا عند مستوى صرف 4184411.69 ليرة سورية، ما يُعادل (1665.42 دولار).

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 12 أكتوبر

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر في سوريا عند 942916 ليرة سورية، بما يُعادل (375.29 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في سوريا عند 134699093 ليرة، ما يُعادل (53611 دولار).