سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 26 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 26 أكتوبر والمقوم بالليرة السورية، ارتفاع نسبي خلال التعاملات الصباحية في الأسواق السورية تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1655.96 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

جاء سعر الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 133782.78 ليرة للشراء، مقابل 134117.24 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 122634.22 ليرة للشراء، مقابل 122940.80 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 117059.93 ليرة للشراء، مقابل 117352.58 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في سوريا عند مستوى 100337.09 ليرة للشراء، مقابل 100587.93 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء في محلات الذهب بالليرة السورية

جاء سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 4160644.50 ليرة للشراء، مقابل 4171046.11 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الاربعاء 26 أكتوبر

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الأربعاء في سوريا عند 935338 ليرة سورية، بما يُعادل (372.27 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في سوريا عند 133616509 ليرة، ما يُعادل (53180 دولار).