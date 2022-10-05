سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 5 أكتوبر 2022

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 5 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، ارتفاعاً ملحوظاً، ، مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق السورية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم سوريا

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 268.631 ليرة للشراء، مقابل 269.316 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 245.691 ليرة للشراء، مقابل 246.514 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 234.319 ليرة للشراء، مقابل 235.222 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 201.668 ليرة للشراء، مقابل 202.20 ليرة للبيع.

اسعار أوقية الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا عند مستوى صرف 8 ملايين و 335 ليرة للشراء، و 8 ملايين و 379.555 ليرة سورية للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الأربعاء

جاء سعر الليرة الذهب اليوم في سوريا بحوالي مليون و 875.83 ليرة للشراء، مقابل مليون و 885.525 ليرة سورية للبيع.