  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 13 فبراير 2023

سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 13 فبراير 2023

تاريخ النشر: 13 شباط / فبراير 2023 - 07:36
سعر الذهب اليوم في سوريا
سعر الذهب اليوم في سوريا

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا، الاثنين 13 فبراير تراجع نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,864.37 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في سوريا عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 397,000 ليرة للشراء، مقابل 403,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 365,000 ليرة للشراء، مقابل 371,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الاثنين في الأسواق عند مستوى 349,000 ليرة للشراء، مقابل 354,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 299,000 ليرة للشراء، مقابل 304,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 253,000 ليرة للشراء، مقابل 257,000 ليرة للبيع.

اقرأ أيضاً.. سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 13 فبراير 2023.. تراجع الدولار

كلمات دالة:سعر الذهب اليوم في سورياأسعار الذهب اليوم في سوريا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...