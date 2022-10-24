سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 24 أكتوبر 2022

انخفض سعر الذهب اليوم في سوريا، الاثنين 24 أكتوبر والمقوم بالليرة السورية، انخفاضاً نسبياً خلال التعاملات الصباحية في الأسواق السورية.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 133616.83 ليرة للشراء، مقابل 133950.88 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 122482.10 ليرة للشراء، مقابل 122788.30 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 116914.73 ليرة للشراء، مقابل 117207.02 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في سوريا عند مستوى 100212.63 ليرة للشراء، مقابل 100463.16 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في محلات الذهب بالليرة السورية

بلغ سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى صرف 4155483.52 ليرة للشراء، مقابل 4165872.23 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الاثنين 24 أكتوبر

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الاثنين في سوريا عند 938166 ليرة سورية، بما يُعادل (373.39 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 24 أكتوبر في سوريا عند 134020453 ليرة، ما يُعادل (53341 دولار).