سعر الذهب اليوم في سوريا الاثنين 7 نوفمبر 2022

انخفض سعر الذهب اليوم في سوريا، الاثنين 7 نوفمبر والمقوم بالليرة السورية، بشكل طفيف خلال التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تباين سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1668.80 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

انخفض سعر الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 278000 ليرة للشراء، مقابل 281000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 256000 ليرة للشراء، مقابل 258000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 244000 ليرة للشراء، مقابل 246000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في سوريا عند مستوى 210000 ليرة للشراء، مقابل 211000 ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين في محلات الذهب بالليرة السورية

سجل سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم الاثنين عند مستوى 8476971 ليرة للشراء، مقابل 8494743 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم

كما جاء سعر الليرة الذهب اليوم الاثنين في سوريا عند 1908000 ليرة سورية للشراء، مقابل 1912000 ليرة للبيع.