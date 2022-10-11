سعر الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 11 أكتوبر، والمقوم بالليرة السورية، انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق السورية، تناسباً مع تراجع الذهب في البورصة العالمية عند 1663.48 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 134390.33 ليرة، بما يُعادل (53.49 دولار).

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 123191.13 ليرة، ما يُعادل (49.03 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 117591.54 ليرة للبيع، مقابل 46.80 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18 اليوم

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 100792.75 ليرة، بما يُعادل مقابل (40.12 دولار)

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا عند مستوى صرف 4179539.22 ليرة سورية، ما يُعادل (1663.48 دولار).

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

بلغ سعر الليرة الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر في سوريا عند 944274 ليرة سورية، بما يُعادل (375.83 دولار).

اسعار كيلو الذهب اليوم في سوريا

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا عند 134892986 ليرة، ما يُعادل (53688 دولار).