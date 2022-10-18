سعر الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا، الثلاثاء 18 أكتوبر والمقوم بالليرة السورية، استقرار نسبي خلال التعاملات الصباحية في الأسواق السورية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سجل سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 133508.64 ليرة، بما يُعادل (53.14 دولار).

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 122382.92 ليرة، ما يُعادل (48.71 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 116820.06 ليرة للبيع، مقابل 46.49 ليرة للشراء.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 100131.48 ليرة، بما يُعادل مقابل (39.85 دولار)

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا

بلغ سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم عند مستوى صرف 4152118.59 ليرة سورية، ما يُعادل (1652.56 دولار).

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا عند 933755 ليرة سورية، بما يُعادل (371.64 دولار).

سعر كيلو الذهب في سوريا اليوم

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في سوريا عند 133390300 ليرة، ما يُعادل (53090 دولار).