سعر الذهب اليوم في سوريا الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا، الثلاثاء 22 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تباين سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1743.17 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 301,000 ليرة للشراء، مقابل 303,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 276,000 ليرة للشراء، مقابل 278,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم في الأسواق عند مستوى 264,000 ليرة للشراء، مقابل 266,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في سوريا عند مستوى 226,000 ليرة للشراء، مقابل 228,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 192,000 ليرة للشراء، مقابل 193,000 ليرة للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء، في سوريا 8,950,000 ليرة للشراء، مقابل 8,954,000 ليرة للبيع.